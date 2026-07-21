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Регион
21 июля, 20:20

Зеленский на фоне «картонного Майдана» предложил Фёдорову новую должность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

После отставки Михаила Фёдорова с должности министра обороны Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сохранить его в системе власти. Он сообщил, что предложил бывшему главе ведомства другую работу, связанную с развитием технологий.

«Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить её развитие», — заявил экс-комик. Он также не сообщил, получил ли он согласие Фёдорова на новое назначение.

На Украине протестуют уже шестой день из-за отставки Фёдорова
На Украине протестуют уже шестой день из-за отставки Фёдорова

Напомним, Фёдоров официально подтвердил свой уход с поста министра обороны, назвав работу на этом посту большой честью. Владимир Зеленский объяснил причину кадровой перестановки острым конфликтом между Минобороны и Генштабом ВСУ, отметив, что не мог допустить противостояния двух ключевых структур в условиях боевых действий. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с Фёдоровым.

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