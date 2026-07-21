Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смену главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отставку Михаила Фёдорова. Она иронично спросила, связаны ли увольнения с «успехами» на поле боя, о которых ранее заявлял главарь киевского руководства Владимир Зеленский.

Дипломат сопоставила перестановки с прежними заявлениями Зеленского об успехах украинской армии. Она также напомнила о его выступлениях на западных саммитах, где он говорил о результатах ВСУ и необходимости нового финансирования.

«Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые так называемые «успехи на поле боя», которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо ещё»?» — спросила Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Михаил Драпатый сменит Александра Сырского на посту главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Главарь киевского руководства обсудил с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой новую структуру Генерального штаба ВСУ. Он также провёл встречу с Сырским и Андреем Игнатовым. Стороны рассмотрели дальнейшие форматы службы и порядок передачи дел. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. По его словам, Киев намерен добиться условий, которые «позволят принудить Москву к мирному урегулированию». Все кадровые решения планируют оформить 23 июля.