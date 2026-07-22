Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал кадровую ротацию в руководстве противника. По его словам, назначение Михаила Драпатого вместо Александра Сырского является суверенным решением Киева.

«Это не нам комментировать», — заявил официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что внутренние кадровые вопросы соседнего государства не требуют оценки со стороны Москвы.

Представитель власти выразил сомнение в том, что этот шаг приведёт к изменениям на линии боевого соприкосновения. Текущая динамика продвижения хорошо известна всем участникам процесса.