В Кремле не ждут перемен на фронте после назначения Драпатого
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал кадровую ротацию в руководстве противника. По его словам, назначение Михаила Драпатого вместо Александра Сырского является суверенным решением Киева.
«Это не нам комментировать», — заявил официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что внутренние кадровые вопросы соседнего государства не требуют оценки со стороны Москвы.
Представитель власти выразил сомнение в том, что этот шаг приведёт к изменениям на линии боевого соприкосновения. Текущая динамика продвижения хорошо известна всем участникам процесса.
Напомним, накануне поздно вечером Зеленский всё-таки объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого. Последний с 2016 года числится в уголовных делах России за обстрелы ДНР и даже объявлен в розыск. Чем ещё известен новый главком ВСУ с «говорящей» фамилией — читайте на Life.ru.
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