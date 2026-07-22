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22 июля, 09:21

В Кремле не ждут перемен на фронте после назначения Драпатого

Обложка © ТАСС / EPA / OLEKSANDR KLYMENKO

Обложка © ТАСС / EPA / OLEKSANDR KLYMENKO

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал кадровую ротацию в руководстве противника. По его словам, назначение Михаила Драпатого вместо Александра Сырского является суверенным решением Киева.

«Это не нам комментировать», — заявил официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что внутренние кадровые вопросы соседнего государства не требуют оценки со стороны Москвы.

Представитель власти выразил сомнение в том, что этот шаг приведёт к изменениям на линии боевого соприкосновения. Текущая динамика продвижения хорошо известна всем участникам процесса.

Политолог – о смене главкома ВСУ: Сырский был «мясником», Драпатый станет «ручным»
Политолог – о смене главкома ВСУ: Сырский был «мясником», Драпатый станет «ручным»

Напомним, накануне поздно вечером Зеленский всё-таки объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого. Последний с 2016 года числится в уголовных делах России за обстрелы ДНР и даже объявлен в розыск. Чем ещё известен новый главком ВСУ с «говорящей» фамилией — читайте на Life.ru.

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Оксана Попова
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