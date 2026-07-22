Политолог – о смене главкома ВСУ: Сырский был «мясником», Драпатый станет «ручным»

Драпатый — это редкий мерзавец, такого надо было ещё поискать. Хотя там таких немало, есть из кого выбрать. Запомнился он тем, что в 2014 году давил противников власти Майдана в Мариуполе 9 мая и дальше шел по этой дорожке. Так что нашли достойного «мясника» на место Залужного и Сырского.