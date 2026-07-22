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22 июля, 08:51

Политолог – о смене главкома ВСУ: Сырский был «мясником», Драпатый станет «ручным»

Политолог Дудчак: Драпатый – редкий мерзавец, он станет «ручным» главкомом

Обложка © ТАСС / Zuma, EPA / OLEKSANDR KLYMENKO

Обложка © ТАСС / Zuma, EPA / OLEKSANDR KLYMENKO

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый — редкий мерзавец, каких ещё поискать. Такую оценку ему дал политолог Александр Дудчак в беседе с Life.ru. По словам эксперта, принципиальной разницы между ним и Сырским нет.

Драпатый — это редкий мерзавец, такого надо было ещё поискать. Хотя там таких немало, есть из кого выбрать. Запомнился он тем, что в 2014 году давил противников власти Майдана в Мариуполе 9 мая и дальше шел по этой дорожке. Так что нашли достойного «мясника» на место Залужного и Сырского.

Александр Дудчак

Политолог

Для Зеленского важно, чтобы главком был «ручным»: исполнял приказы и не строил планов на собственную политическую карьеру, подчеркнул Дудчак. Возможно, именно на эту роль и подошёл Драпатый.

Сырский передал Драпатому «наступающую армию» в день своего увольнения
Сырский передал Драпатому «наступающую армию» в день своего увольнения

И увольнение Сырского не стало «уступками» протестующим: по словам политолога, Зеленский понимает, что с митингующими общаться нет смысла — это всё «ряженые»: по свистку пришли, по свистку уйдут. И нужно договариваться с теми, кто за ними стоит.

Хотели убрать Сырского — вот, получите нового. Принципиальной разницы нет. Сырский был замечательным «мясником» для Зеленского, но можно подобрать и других. Но серьёзных изменений не будет. Будет всё та же политика: исполнение воли Запада по геноциду населения Украины и продолжение боевых действий ценой новых сотен тысяч смертей. В общем-то, курс подтвержден.

Александр Дудчак

Политолог

Залужный заявил, что Драпатому будет «тяжелее, чем он себе представляет»
Залужный заявил, что Драпатому будет «тяжелее, чем он себе представляет»

Напомним, накануне поздно вечером Зеленский всё-таки объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого. Последний с 2016 года числится в уголовных делах России за обстрелы ДНР и даже объявлен в розыск. Чем ещё известен новый главком ВСУ с «говорящей» фамилией — читайте на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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