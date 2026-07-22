Политолог – о смене главкома ВСУ: Сырский был «мясником», Драпатый станет «ручным»
Политолог Дудчак: Драпатый – редкий мерзавец, он станет «ручным» главкомом
Обложка © ТАСС / Zuma, EPA / OLEKSANDR KLYMENKO
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый — редкий мерзавец, каких ещё поискать. Такую оценку ему дал политолог Александр Дудчак в беседе с Life.ru. По словам эксперта, принципиальной разницы между ним и Сырским нет.
Драпатый — это редкий мерзавец, такого надо было ещё поискать. Хотя там таких немало, есть из кого выбрать. Запомнился он тем, что в 2014 году давил противников власти Майдана в Мариуполе 9 мая и дальше шел по этой дорожке. Так что нашли достойного «мясника» на место Залужного и Сырского.
Для Зеленского важно, чтобы главком был «ручным»: исполнял приказы и не строил планов на собственную политическую карьеру, подчеркнул Дудчак. Возможно, именно на эту роль и подошёл Драпатый.
И увольнение Сырского не стало «уступками» протестующим: по словам политолога, Зеленский понимает, что с митингующими общаться нет смысла — это всё «ряженые»: по свистку пришли, по свистку уйдут. И нужно договариваться с теми, кто за ними стоит.
Хотели убрать Сырского — вот, получите нового. Принципиальной разницы нет. Сырский был замечательным «мясником» для Зеленского, но можно подобрать и других. Но серьёзных изменений не будет. Будет всё та же политика: исполнение воли Запада по геноциду населения Украины и продолжение боевых действий ценой новых сотен тысяч смертей. В общем-то, курс подтвержден.
Напомним, накануне поздно вечером Зеленский всё-таки объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого. Последний с 2016 года числится в уголовных делах России за обстрелы ДНР и даже объявлен в розыск. Чем ещё известен новый главком ВСУ с «говорящей» фамилией — читайте на Life.ru.
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