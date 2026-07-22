Залужный заявил, что Драпатому будет «тяжелее, чем он себе представляет»

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что назначенному на этот пост Михаилу Драпатому будет «значительно тяжелее, чем он себе представляет».

«Новому главнокомандующему Вооруженных Сил Украины будет очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет кумиров, поэтому ему нечего терять», — написал Залужный в телеграм-канале.

А вот тех, у кого нет чести, «рано или поздно столкнутся с позором», добавил он. При этом в посте Залужный не упоминает Александра Сырского, который сменил его на должности в феврале 2024 года.