Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально покинул свою должность, передав полномочия Михаилу Драпатому. В прощальном обращении военачальник охарактеризовал текущее состояние украинских подразделений как «активное наступление».

Экс-главком подвёл итоги своего пребывания на посту, заявив об освобождении 700 квадратных километров территории за минувший год. По его словам, армия трансформировалась из структуры, ведущей исключительно оборонительные действия, в силу, перехватившую инициативу.

Уходящий руководитель подчеркнул, что преемник получает укомплектованную структуру с личным составом, подготовленным к продолжению наступательных операций. Сырский заверил, что для реализации подобных целей у Киева достаточно ресурсов.

Однако оптимистичные оценки расходятся с реальной обстановкой на линии соприкосновения. Украинские войска утратили контроль над Константиновкой, а ранее лишились стратегически важных логистических центров, известных как Красноармейск и Димитров.

Заявления бывшего командующего вызвали вопросы у экспертов, учитывая фактическую потерю ключевых позиций на фронте. Военные аналитики отмечают разрыв между словами об атакующем потенциале и текущими территориальными изменениями.

Сам генерал дал понять, что не собирается завершать карьеру после увольнения. Он обозначил намерение продолжить службу, подчеркнув, что для него ключевым смыслом остается ведение боевых действий, независимо от занимаемого поста.

Официальные планы Михаила Драпатого на новой должности остаются неизвестными. Киевское руководство пока не озвучило детали дальнейшей стратегии, которую планирует применять новое командование в изменившихся условиях.