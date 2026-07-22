Новые операции в тылу: Драпатый назвал задачи после назначения главкомом ВСУ

Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

Начальником Генерального штаба ВСУ в своей команде Драпатый назвал генерал-майора Игоря Скибюка, ранее командовавшего украинскими десантно-штурмовыми войсками.

По словам нового главкома, Владимир Зеленский поставил перед военным руководством задачу продолжить и усилить наступательные действия «во всех доменах».

Кроме того, командованию поручено планировать новые операции в тылу противника, развивать украинскую армию и военные технологии, а также наращивать возможности ВСУ, утверждает Драпатый.

Он рассказал, что познакомился со Скибюком в 2022 году на юге Украины. По словам Драпатого, тогда они из одного командного пункта руководили операцией на Херсонском направлении. Новый главком назвал Скибюка командиром, которому может доверять в сложных обстоятельствах.

Ранее Драпатый командовал Сухопутными и Объединёнными силами ВСУ, а также украинскими подразделениями на Харьковском и Херсонском направлениях. О его назначении вместо Александра Сырского стало известно 21 июля.