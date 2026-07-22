Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 09:45

Зеленский объявил Скибюка новым начальником Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский и Игорь Скибюк (справа). Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский и Игорь Скибюк (справа). Обложка © president.gov.ua

Генерал-майор Игорь Скибюк станет новым начальником Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Игорь Скибюк — кадровый украинский десантник, прошедший путь от командира взвода до руководителя Десантно-штурмовых войск ВСУ. Он служил в украинском контингенте в Косове, командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, а в 2022 году руководил её действиями на направлениях Балаклеи, Купянска и Изюма. За это украинские власти присвоили ему звание Героя Украины. В 2024–2025 годах Скибюк возглавлял ДШВ, после чего стал заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Со звучной фамилией против картонного майдана: Кто сменил Сырского на посту главкома ВСУ
Со звучной фамилией против картонного майдана: Кто сменил Сырского на посту главкома ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об увольнении начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Кадровое решение было принято в рамках новой серии перестановок в руководстве украинской армии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar