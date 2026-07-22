Зеленский объявил Скибюка новым начальником Генштаба ВСУ
Владимир Зеленский и Игорь Скибюк (справа). Обложка © president.gov.ua
Генерал-майор Игорь Скибюк станет новым начальником Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Игорь Скибюк — кадровый украинский десантник, прошедший путь от командира взвода до руководителя Десантно-штурмовых войск ВСУ. Он служил в украинском контингенте в Косове, командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, а в 2022 году руководил её действиями на направлениях Балаклеи, Купянска и Изюма. За это украинские власти присвоили ему звание Героя Украины. В 2024–2025 годах Скибюк возглавлял ДШВ, после чего стал заместителем начальника Генштаба ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал об увольнении начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Кадровое решение было принято в рамках новой серии перестановок в руководстве украинской армии.
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