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21 июля, 22:40

Зеленский кроме Сырского снял с должности начальника Генштаба ВСУ Гнатова

Андрей Гнатов. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Андрей Гнатов. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов был уволен. Об этом сообщает украинское издание Insider.ua.

По предварительным данным издания, его преемником может стать заместитель главы Генштаба Владимир Горбатюк. Известно, что Гнатов командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, формировавшейся из военнослужащих, покинувших Крым после его воссоединения с Россией. Во время активной фазы войны в Донбассе был причастен ко множеству преступлений. Генерал Гнатов объявлен в розыск.

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Напомним, Александр Сырский был снят с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Его сменит Михаил Драпатый. Главарь киевского руководства обсудил с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой новую структуру Генерального штаба ВСУ. Он также провёл встречу с Сырским и Андреем Игнатовым. Стороны рассмотрели дальнейшие форматы службы и порядок передачи дел.

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