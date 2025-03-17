Убийца в России и мясник на Украине: что известно о новом начальнике Генштаба ВСУ Андрее Гнатове После громкого провала курской операции Киев решил сменить руководителя Генштаба ВСУ. На этот пост назначен генерал Андрей Гнатов, за которым в ВСУ уже давно тянется дурная репутация. В России он заочно осуждён за убийства мирных граждан. Чем ещё прославился каратель? 17 марта, 12:19 Новый начальник Генштаба Украины генерал Андрей Гнатов. Обложка © Wikimedia

За что сняли начальника Генштаба ВСУ

После разгрома украинских войск в Курской области в Киеве быстро нашли виновников. Под раздачу попал непосредственный командующий группировкой, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Его считают человеком главкома ВСУ Александра Сырского, приверженцем старой, советской командной школы. Нардеп Марьяна Безуглая назвала Баргилевича «рабом-миньоном» Сырского и сообщила, что на бывшего начальника Генштаба уже собран компромат.

— У Баргилевича есть ряд интересных историй по взяткам и коммерции. Конечно, все без расследований. Идеальный главный инспектор! — высказалась киевский нардеп Марьяна Безуглая.

Экс-глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Фото © Wikimedia

Новый начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов

На место Баргилевича назначен генерал-майор Андрей Гнатов. По мнению экспертов, таким образом глава киевского режима Владимир Зеленский «слил» человека Сырского и поставил верного непосредственно себе нациста.

Генерал Андрей Гнатов представляет собой уже следующее поколение украинских военных. Он моложе Александра Сырского — 1980 года рождения. Место рождения в открытых источниках не указывается, обучался он в Харьковском институте танковых войск, большую часть жизни прожил на востоке Украины.

Командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, формировавшейся из военнослужащих, покинувших Крым после его воссоединения с Россией. Во время активной фазы войны в Донбассе был причастен ко множеству преступлений.

В 2024 году Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор Андрею Гнатову. Он был признан виновным по всем пунктам и приговорён к 28 годам заключения. В материалах дела говорилось, что Гнатов с июля по сентябрь 2019 года, находясь на юге ДНР, отдавал преступные приказы своим подчинённым. По его указанию велись прицельные миномётные обстрелы гражданской инфраструктуры региона. В результате них два мирных жителя получили тяжёлые осколочные ранения, один из них скончался. Частично или полностью было уничтожено 19 зданий. Генерал Гнатов объявлен в розыск.

Даже в ВСУ за генералом Гнатовым тянется дурная слава: бездарно командует, не жалеет личный состав, увлекается мясными штурмами. В 2022 году, как и многие украинские нацисты, оказался в Мариуполе. Он держал оборону на заводе Ильича, затем бросил своих солдат и, переодевшись в гражданскую одежду, попытался скрыться с потоком беженцев в Запорожье. Уже осенью 2022 года командовал захватом Херсона. В 2023-м вместе с Сырским стал одним из авторов «бахмутской мясорубки». Последним «достижением» Гнатова стал ряд поражений ВСУ на направлении Угледар – Великая Новосёлка зимой этого года.

— Гнатов полностью утратил контроль над ситуацией при планировании и осуществлении обороны в Покровском районе. После его провала на фронт на его должность был экстренно вызван Михаил Драпатый, а Гнатов был уволен, — так писал о новом главе Генштаба украинский журналист Юрий Бутусов.

В украинских пабликах пишут, что как самостоятельный командир Гнатов проявил себя пассивно. Мол, не способен действовать без направляющего указания и тотального превосходства в численности, как, например, под Херсоном.

— Гнатов значительно современнее большинства, но неуверенно себя показал командующим восточным фронтом «Хортица» и имеет выраженные признаки приспособленца, избегал любых ситуаций, которые нуждались в отстаивании позиции, — так высказалась о новом главе Генштаба ВСУ нардеп Марьяна Безуглая.

Из положительного отмечают только роль Гнатова в разработке корпусной системы украинской армии, ведение боевых действий под Херсоном. Официальные украинские СМИ пытаются создать из Гнатова образ «настоящего боевого генерала, боевого хлопца». Другие источники отмечают его умение «хорошо бегать».

В итоге у нового украинского начальника Генштаба складывается репутация карателя, нациста, военной бездарности, безынициативного исполнителя. Идеальный человек для безропотного исполнения приказов Владимира Зеленского и уничтожения украинского народа.

Авторы Кирилл Золотарев