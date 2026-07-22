Кто такие Михаил Драпатый и Игорь Скибюк: биографии нового руководства ВСУ

В руководстве Вооружённых сил Украины произошли сразу две ключевые перестановки. Михаил Драпатый сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, а новым начальником Генерального штаба станет генерал-майор Игорь Скибюк. Решения были объявлены Владимиром Зеленским 21 и 22 июля 2026 года.

Хотя кадровые изменения часто называют перестановками в Министерстве обороны Украины, формально речь идёт о военном командовании: главнокомандующем ВСУ и начальнике Генштаба. Министерство отвечает прежде всего за оборонную политику и ресурсное обеспечение, а Генштаб — за военное планирование и организацию работы армии.

Кто кого сменил в руководстве ВСУ

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Зеленский сообщил, что кандидатуру Скибюка обсуждали вместе с Драпатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой. По словам украинского лидера, новый начальник Генштаба имеет большой боевой опыт и ранее служил вместе с Драпатым. На момент объявления соответствующие указы готовились к публикации.

Кто такой Михаил Драпатый

Михаил Васильевич Драпатый — украинский генерал-майор, родившийся 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском. В июле 2026 года ему 43 года. Он окончил Харьковский институт танковых войск и начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Широкую известность Драпатый получил в 2014 году, когда командовал механизированным батальоном 72-й бригады во время боёв в Мариуполе. В дальнейшем он занимал командные должности в 30-й механизированной и 58-й мотопехотной бригадах.

После начала специальной военной операции Драпатый руководил украинскими группировками на южном и харьковском направлениях. В феврале 2024 года его назначили заместителем начальника Генштаба, а в ноябре того же года — командующим Сухопутными войсками ВСУ.

В июне 2025 года Драпатый подал рапорт об отставке после удара по одному из украинских учебных подразделений. Его освободили от руководства Сухопутными войсками, но практически сразу назначили командующим Объединёнными силами ВСУ. На этой должности он должен был сосредоточиться непосредственно на операциях на фронте.

Вечером 21 июля 2026 года Зеленский объявил, что именно Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ. Он сменил Александра Сырского, занимавшего должность с февраля 2024 года. Подробную биографию Михаила Драпатого Life.ru уже собрал в отдельном материале.

Кто такой Игорь Скибюк

Игорь Анатольевич Скибюк — украинский генерал-майор и бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Согласно Энциклопедии современной Украины и большинству открытых биографий, он родился 10 октября 1976 года в Конотопе Сумской области. В июле 2026 года ему 49 лет. При этом на официальной странице ВСУ указан 1977 год рождения.

Военную службу Скибюк начал в 1998 году в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Он прошёл путь от командира взвода до командира бригады, учился в Одесском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины. Также Скибюк служил в украинском контингенте в Косове.

Во время боевых действий 2022 года Скибюк командовал 80-й бригадой, участвовавшей в украинском наступлении на харьковском направлении. За руководство подразделениями ему присвоили звание Героя Украины.

В 2023 году Скибюк стал начальником штаба — заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а в феврале 2024 года возглавил ДШВ. В июне 2025-го его перевели на должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Новым начальником Генштаба Скибюк станет вместо Андрея Гнатова. Зеленский заявил, что прежнее руководство армии продолжит службу, однако конкретные новые должности Сырского и Гнатова на момент объявления перестановок не назвал.

Чем отличаются главком ВСУ и начальник Генштаба

Главнокомандующий — высшее военное должностное лицо Украины. Он осуществляет непосредственное военное руководство армией и отвечает за применение Вооружённых сил.

Начальник Генерального штаба руководит структурой, которая занимается планированием операций, подготовкой войск, координацией подразделений и обеспечением работы органов военного управления. Таким образом, Драпатый становится первым лицом в военном командовании, а Скибюк — руководителем основного штаба армии.

Какие задачи поставили Драпатому и Скибюку

Среди объявленных приоритетов нового руководства называются дальнейшее развитие киберсил, подготовка военнослужащих, усиление боевых подразделений и продолжение перехода ВСУ на корпусную систему. Отдельно Зеленский потребовал повысить эффективность мобилизации.

Перестановки завершили смену двух главных фигур в оперативном руководстве украинской армией. При этом конкретные изменения стратегии нового командования и дальнейшие должности Сырского и Гнатова пока не раскрывались.

Ранее Life.ru рассказывал, как Александр Сырский передал полномочия Михаилу Драпатому, заявив, что оставляет преемнику армию, способную продолжать наступательные операции.

Частые вопросы

Кто стал новым главнокомандующим ВСУ?

Новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины стал генерал-майор Михаил Драпатый. Он сменил Александра Сырского.

Кто стал новым начальником Генштаба ВСУ?

Начальником Генерального штаба ВСУ объявлен генерал-майор Игорь Скибюк, ранее занимавший должность заместителя руководителя Генштаба.

Сколько лет Михаилу Драпатому?

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года. В июле 2026 года ему 43 года.

Сколько лет Игорю Скибюку?

Согласно наиболее распространённым биографическим данным, Игорь Скибюк родился 10 октября 1976 года. В июле 2026 года ему 49 лет. На странице ВСУ при этом указан 1977 год рождения.

Кого сменил Игорь Скибюк?

Скибюк сменит Андрея Гнатова, который возглавлял Генеральный штаб ВСУ.

Драпатый и Скибюк работали вместе?