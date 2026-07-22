Игорь Скибюк: биография нового начальника Генштаба ВСУ

Игорь Анатольевич Скибюк — украинский генерал-майор, которого Владимир Зеленский объявил новым начальником Генерального штаба ВСУ. До назначения он был заместителем руководителя Генштаба, а ранее командовал Десантно-штурмовыми войсками Украины.

Сколько лет Игорю Скибюку и где он родился

По данным Энциклопедии современной Украины, Игорь Скибюк родился 10 октября 1976 года в Конотопе Сумской области. В июле 2026 года ему 49 лет. На официальной странице Вооружённых сил Украины указан только 1977 год рождения, поэтому в открытых источниках встречается расхождение.

Скибюк окончил Одесский институт Сухопутных войск, а затем Национальный университет обороны Украины. В официальной биографии также упоминается его обучение в университете обороны в 2024 году.

Военная карьера Игоря Скибюка

Службу Скибюк начал в 1998 году в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Он последовательно занимал должности командира аэромобильного взвода, офицера воздушно-десантной службы, начальника штаба и командира бригады. В 2001–2002 годах служил в составе украинского миротворческого контингента в Косове.

В 2016 году Скибюк руководил украинскими подразделениями на международных учениях «Кленовая арка». К началу активных боевых действий 2022 года он командовал 80-й десантно-штурмовой бригадой.

Осенью 2022 года подразделения под его руководством участвовали в украинском наступлении в Харьковской области. Офис президента Украины сообщал, что Скибюк руководил действиями бригады на направлениях Балаклеи, Купянска и Изюма. В октябре того же года ему присвоили звание Героя Украины.

В 2023 году Скибюк занял должность начальника штаба — заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками. В феврале 2024 года Зеленский назначил его командующим ДШВ ВСУ.

Почему Скибюк ушёл из ДШВ

3 июня 2025 года Скибюка освободили от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками. Его место занял Олег Апостол, а сам Скибюк стал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

На новой должности он отвечал за работу Генштаба и подготовку военного управления. Официальная биография ВСУ называет его генерал-майором и подтверждает, что заместителем начальника Генштаба он стал 3 июня 2025 года.

Назначение Скибюка начальником Генштаба

22 июля 2026 года Зеленский сообщил, что новым начальником Генерального штаба станет Игорь Скибюк. Кандидатуру согласовали с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой.