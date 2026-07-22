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22 июля, 12:07

Теперь официально: Зеленский подписал указы о назначении Драпатого и Скибюка

Зеленский подписал указы о смене военного руководства Украины

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский подписал указы о смене военного руководства Украины. Он официально снял с должности главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого.

Также он уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генштаба и назначил на его место Игоря Скибюка. Кто такие Драпатый и Скибюк и кого они сменили в командовании ВСУ, читайте в разборе Life.ru.

Кто такие Михаил Драпатый и Игорь Скибюк: биографии нового руководства ВСУ
Кто такие Михаил Драпатый и Игорь Скибюк: биографии нового руководства ВСУ

Напомним, за последние два дня в руководстве Вооружённых сил Украины произошли сразу две ключевые перестановки. Михаил Драпатый сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, а новым начальником Генерального штаба станет генерал-майор Игорь Скибюк. Что про них известно и почему были приняты решения о таких кадровых перестановках, читайте на Life.ru.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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