Теперь официально: Зеленский подписал указы о назначении Драпатого и Скибюка
Зеленский подписал указы о смене военного руководства Украины
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Владимир Зеленский подписал указы о смене военного руководства Украины. Он официально снял с должности главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого.
Также он уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генштаба и назначил на его место Игоря Скибюка. Кто такие Драпатый и Скибюк и кого они сменили в командовании ВСУ, читайте в разборе Life.ru.
Напомним, за последние два дня в руководстве Вооружённых сил Украины произошли сразу две ключевые перестановки. Михаил Драпатый сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, а новым начальником Генерального штаба станет генерал-майор Игорь Скибюк. Что про них известно и почему были приняты решения о таких кадровых перестановках, читайте на Life.ru.
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