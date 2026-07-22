Теперь официально: Зеленский подписал указы о назначении Драпатого и Скибюка

Владимир Зеленский подписал указы о смене военного руководства Украины. Он официально снял с должности главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого.

Также он уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генштаба и назначил на его место Игоря Скибюка. Кто такие Драпатый и Скибюк и кого они сменили в командовании ВСУ, читайте в разборе Life.ru.