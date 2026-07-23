«Иначе поедет в Лондон»: Раскрыт тайный сигнал Залужного новому главкому ВСУ Драпатому

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный своим заявлением мог предостеречь нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого от возможных действий Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Украинский лидер привык навязывать свою позицию и не считается с мнением окружающих. По этой причине, считает он, работа нового главнокомандующего может оказаться серьёзно осложнена.

«Это сигнал Михаилу (Драпатому — прим. Life.ru), чтобы не терял бдительность, а иначе тоже в Лондон послом поедет», — сказал он.

Нынешний посол Украины в Великобритании внимательно следит за развитием событий на родине и ожидает новых политических неудач Зеленского. По его мнению, в дальнейшем Залужный может использовать возможные ошибки украинского руководства в собственных интересах.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Михаила Драпатого на этот пост. По его мнению, новому руководителю украинской армии предстоит столкнуться с куда более серьёзными трудностями, чем он может ожидать.