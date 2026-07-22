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22 июля, 15:15

«Давай просрём Украину вместе»: Жена Драпатого жёстко высмеивала Зеленского несколько лет назад

Жена Драпатого критиковала Зеленского в публикациях 2019 года

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Жена нового главкома ВСУ Михаила Драпатого несколько лет назад критиковала в соцсетях Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT.

  • Плакаты жены Драпатого против Зеленского в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Драпата
    Плакаты жены Драпатого против Зеленского в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Драпата
  • Плакаты жены Драпатого против Зеленского в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Драпата
    Плакаты жены Драпатого против Зеленского в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Драпата
  • Плакаты жены Драпатого против Зеленского в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Драпата * Пётр Порошенко Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
    Плакаты жены Драпатого против Зеленского в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Драпата * Пётр Порошенко Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Плакаты жены Драпатого против Зеленского в 2019 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юлия Драпата

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В одном из постов за 2019 год Юлия Драпатая разместила изображение с плакатом против Зеленского с надписью «Давай просрём Украину вместе». Также в публикации утверждалось, что политик не знает украинского языка, не служил в армии и не верит в Бога.

В другой записи женщина заявляла, что Зеленский избежал службы в армии благодаря своему отцу. Она также писала о необходимости отправить его на военную службу. Кроме того, в публикациях содержались намёки на возможную наркотическую зависимость Зеленского.

Когда Зеленский стал главой киевского режима, жена Драпатого прекратила критику, отмечает RT.

Новый курс ВСУ: Хмара раскрыл планы после назначения Драпатого главкомом
Новый курс ВСУ: Хмара раскрыл планы после назначения Драпатого главкомом

Напомним, накануне Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Решение было принято на фоне общественных протестов, вызванных отставкой министра обороны Михаила Федорова. Драпатый до этого командовал объединёнными силами ВСУ. В 2014 году он получил известность как командир батальона, который протаранил людей на БМП в Мариуполе.

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Дарья Денисова
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