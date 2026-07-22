«Давай просрём Украину вместе»: Жена Драпатого жёстко высмеивала Зеленского несколько лет назад

Жена нового главкома ВСУ Михаила Драпатого несколько лет назад критиковала в соцсетях Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT.







В одном из постов за 2019 год Юлия Драпатая разместила изображение с плакатом против Зеленского с надписью «Давай просрём Украину вместе». Также в публикации утверждалось, что политик не знает украинского языка, не служил в армии и не верит в Бога.

В другой записи женщина заявляла, что Зеленский избежал службы в армии благодаря своему отцу. Она также писала о необходимости отправить его на военную службу. Кроме того, в публикациях содержались намёки на возможную наркотическую зависимость Зеленского.

Когда Зеленский стал главой киевского режима, жена Драпатого прекратила критику, отмечает RT.

Напомним, накануне Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Решение было принято на фоне общественных протестов, вызванных отставкой министра обороны Михаила Федорова. Драпатый до этого командовал объединёнными силами ВСУ. В 2014 году он получил известность как командир батальона, который протаранил людей на БМП в Мариуполе.