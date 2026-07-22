Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара рассказал о первых задачах после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Среди приоритетов он назвал усиление армии и развитие новых военных технологий. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, основное внимание будет уделено поддержке подразделений на передовой, расширению помощи со стороны партнёров и усилению возможностей украинской армии. Хмара заявил, что одним из направлений станет развитие средств дальнего поражения, военных технологий и асимметричных методов ведения боевых действий.

Также, по его словам, украинское командование намерено обеспечить боевые части необходимым вооружением и ресурсами. И. о. министра обороны отметил, что у него и Драпатого есть единое представление о дальнейшем развитии Сил обороны. Этот подход, как утверждается, получил поддержку Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что новый руководитель украинской армии Драпатый связан с событиями в Донбассе и причастен к действиям против мирного населения. Он, занимая командные должности в оперативно-тактических группировках ВСУ, участвовал в боевых действиях в регионе.