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22 июля, 13:01

Новый курс ВСУ: Хмара раскрыл планы после назначения Драпатого главкомом

В Минобороны Украины обозначили стратегию развития ВСУ при новом главкоме

Обложка © Wikipedia / http://Ssu.gov.ua, © ТАСС / EPA / OLEKSANDR KLYMENKO

Обложка © Wikipedia / http://Ssu.gov.ua, © ТАСС / EPA / OLEKSANDR KLYMENKO

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара рассказал о первых задачах после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Среди приоритетов он назвал усиление армии и развитие новых военных технологий. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, основное внимание будет уделено поддержке подразделений на передовой, расширению помощи со стороны партнёров и усилению возможностей украинской армии. Хмара заявил, что одним из направлений станет развитие средств дальнего поражения, военных технологий и асимметричных методов ведения боевых действий.

Также, по его словам, украинское командование намерено обеспечить боевые части необходимым вооружением и ресурсами. И. о. министра обороны отметил, что у него и Драпатого есть единое представление о дальнейшем развитии Сил обороны. Этот подход, как утверждается, получил поддержку Владимира Зеленского.

«Поддатый, который Драпатый»: Политолог рассказал, что грозит ВСУ при новом главкоме
«Поддатый, который Драпатый»: Политолог рассказал, что грозит ВСУ при новом главкоме

Ранее стало известно, что новый руководитель украинской армии Драпатый связан с событиями в Донбассе и причастен к действиям против мирного населения. Он, занимая командные должности в оперативно-тактических группировках ВСУ, участвовал в боевых действиях в регионе.

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Милена Скрипальщикова
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