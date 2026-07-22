«Поддатый, который Драпатый»: Политолог рассказал, что грозит ВСУ при новом главкоме

Публичные слова Александра Сырского о передаче «наступающей армии» могут подтолкнуть нового главкома ВСУ Михаила Драпатого к рискованным действия. Такое мнение высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии для Life.ru.

Это заявление в определённом смысле — ловушка для Поддатого, который Драпатый. Будучи только что назначенным, он и так желает себя проявить и показать. А Сырский его фактически подталкивает: «Вот я тебе передал армию, готовую к наступлению, давай, наступай». Тот и сам может думать, где бы начать хоть какое-то мало-мальское наступление, чтобы продемонстрировать успешность своего начала и проявить себя. Александр Перенджиев Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Перенджиев считает, что российские войска могут воспользоваться таким развитием событий: позволить выдвинувшейся группировке углубиться, а затем попытаться охватить её с нескольких направлений. Специалист назвал это классической схемой, при которой наступающие подразделения постепенно оказываются в полукольце, а затем рискуют попасть в окружение.

При этом эксперт усомнился, что ВСУ располагают достаточными ресурсами для продолжительного продвижения. По его словам, украинские части сталкиваются с измотанностью, кадровым дефицитом и необходимостью постоянно восполнять потери.

Перенджиев также полагает, что западная помощь не устраняет системные проблемы украинской армии. По его оценке, поставки вооружений и участие иностранных специалистов не способны компенсировать нехватку подготовленного личного состава и неудачные решения командования.

При Драпатом, считает политолог, Киев может сделать ещё больший упор на демонстративные акции, громкие заявления и информационные кампании. Новый главком, по его мнению, будет стремиться быстро создать образ успешного руководителя, даже если положение на передовой существенно не изменится.

«При Драпатом будет больше подобных «показух» и всяких фейков. Реально же он ничего не добьётся — ВСУ будут и дальше отступать, возможно, даже быстрее, чем при Сырском», — заключил Перенджиев.

Напомним, накануне Владимир Зеленский объявил о смене главнокомандующего Вооружёнными силами Украины: на эту должность назначен генерал-майор Михаил Драпатый, ранее командовавший объединёнными силами ВСУ. Это кадровое решение последовало за отставкой министра обороны Михаила Фёдорова и произошло на фоне общественных протестов.