Рогов обвинил нового главкома ВСУ Драпатого в военных преступлениях в Донбассе

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый причастен к военным преступлениям в Донбассе. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Драпатый причастен к страшным военным преступлениям в Донбассе, среди которых варварские и беспощадные обстрелы населённых пунктов, репрессии, расстрелы и пытки мирного населения», — сказал он.

Командуя оперативно-тактическими группировками ВСУ, Драпатый «лично принимал участие в убийствах», за что впоследствии получил звание Героя Украины. Кроме того, председатель комиссии назвал нового главкома ВСУ беспринципным, изворотливым и опытным врагом, подчеркнув, что недооценивать его не следует.

Ранее сообщалось, что после назначения на пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый опубликовал первое обращение к военнослужащим в социальных сетях, в котором использовал лозунг, ассоциируемый с украинской националистической организацией УНА-УНСО*. Накануне вечером Владимир Зеленский официально объявил об отставке Александра Сырского и назначении Драпатого новым главкомом ВСУ.

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