«Хотят халявы и не хотят работать»: Главком ВСУ резко высказался о жителях Донбасса

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый выступил с резкими заявлениями в адрес жителей Донбасса. Он назвал часть населения региона «несознательной» и заявил, что многим безразлично, в какой стране жить. Об этом он сказал в эфире видеоблога Ukraїner W.

Во время своего выступления Михаил Драпатый заявил, что, по его мнению, в ДНР и ЛНР проживает большое количество переселенцев и «криминальных элементов». Этим он объяснил своё отношение к местным жителям. По словам главкома ВСУ, в регионе якобы уделялось недостаточно внимания процессу украинизации. Он считает, что именно это повлияло на настроения части населения.

«Почему-то люди хотят какой-то халявы там большей, чего-то им не хватает, у них какое-то недовольство есть, зависть есть, вот они не хотят работать», — сказал он.

Кроме того, военачальник заявил, что, по его мнению, для многих не имеет принципиального значения, в какой стране жить и как она будет называться. Именно так он охарактеризовал часть населения Донбасса.

Ранее сообщалось, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый причастен к военным преступлениям в Донбассе. Во время командования оперативно-тактическими группировками украинской армии Драпатый участвовал в обстрелах населённых пунктов, а также несёт ответственность за репрессии, пытки и убийства мирных жителей.