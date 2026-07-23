Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 11:52

Новый главком ВСУ Драпатый заявил, что Россия «не имеет права на существование»

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый выступил с жёсткими высказываниями в адрес РФ. В частности, он заявил, что российская нация якобы «не имеет права на существование». Резонансное заявление военный сделал в эфире видеоблога Ukraїner W.

«Мы видим, что у нас соседом не назовёшь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование», — сказал он.

По мнению главкома ВСУ, Россию «нельзя считать обычным соседом». Кроме того, он заявил, что за долгие годы в стране якобы не произошло изменений ни в менталитете, ни в политическом курсе.

«А теперь Драпатый!»: В МО высмеяли нового главкома ВСУ легендарной цитатой Глеба Жеглова
«А теперь Драпатый!»: В МО высмеяли нового главкома ВСУ легендарной цитатой Глеба Жеглова

Ранее Драпатый заявил, что считает часть населения Донбасса «несознательной». Кроме того, он утверждал, что в ДНР и ЛНР проживает большое количество переселенцев и «криминальных элементов». По его мнению, на ситуацию также повлияло «недостаточное внимание к процессу украинизации».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Михаил Драпатый
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar