«А теперь Драпатый!»: В МО высмеяли нового главкома ВСУ легендарной цитатой Глеба Жеглова
МО предрекло судьбу Драпатого фразой из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Обложка © Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя» (1979). Реж. Станислав Говорухин, сцен. Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Минобороны России отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) с иронией, опубликовав цитату из культового советского сериала «Место встречи изменить нельзя».
В телеграм-канале ведомства появилась публикация: «А теперь Драпатый! Я сказал: Драпатый!», отсылающая к знаменитой реплике начальника отдела МУР Глеба Жеглова.
Пост МО стал своеобразной реакцией на освобождение населённого пункта Белицкое в Донецкой народной республике российскими войсками. 22 июля штурмовые подразделения группировки войск «Центр», в том числе на бронетехнике, завершили зачистку города. Сейчас Белицкое полностью контролируется российскими военными, продолжаются мероприятия по поиску и нейтрализации украинских бойцов, скрывающихся в подвалах зданий.
Ранее Владимир Зеленский провёл масштабные кадровые перестановки. Михаил Драпатый занял место Александра Сырского на должности главкома ВСУ. Начальника Генштаба Андрея Гнатова заменили генерал-майором Игорем Скибюком. Новый главком на Украине уже успел получить неофициальное прозвище «генерал-провал», его связывают с потерей плацдарма в Курской области и неудачами на направлении Покровск — Константиновка.
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