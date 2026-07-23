«А теперь Драпатый!»: В МО высмеяли нового главкома ВСУ легендарной цитатой Глеба Жеглова

Минобороны России отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) с иронией, опубликовав цитату из культового советского сериала «Место встречи изменить нельзя».

В телеграм-канале ведомства появилась публикация: «А теперь Драпатый! Я сказал: Драпатый!», отсылающая к знаменитой реплике начальника отдела МУР Глеба Жеглова.

Пост МО стал своеобразной реакцией на освобождение населённого пункта Белицкое в Донецкой народной республике российскими войсками. 22 июля штурмовые подразделения группировки войск «Центр», в том числе на бронетехнике, завершили зачистку города. Сейчас Белицкое полностью контролируется российскими военными, продолжаются мероприятия по поиску и нейтрализации украинских бойцов, скрывающихся в подвалах зданий.

Ранее Владимир Зеленский провёл масштабные кадровые перестановки. Михаил Драпатый занял место Александра Сырского на должности главкома ВСУ. Начальника Генштаба Андрея Гнатова заменили генерал-майором Игорем Скибюком. Новый главком на Украине уже успел получить неофициальное прозвище «генерал-провал», его связывают с потерей плацдарма в Курской области и неудачами на направлении Покровск — Константиновка.