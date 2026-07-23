Уже через несколько месяцев на нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого начнут вешать все неудачи на фронте и произвол сотрудников украинских военкоматов. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Через пару месяцев все проблемы на фронте, действия ТЦК будут валить на Драпатого. Про Сырского уже забудут, как про Залужного», — сказал он.

По его словам, прежний глава ВСУ Александр Сырский от своей отставки, наоборот, только выиграл. Экс-подполковник СБУ отметил, что тот покинул крайне невыгодный для себя пост. Прозоров признал, что Сырский лишился прежнего влияния и авторитета, но без работы он вряд ли останется, поскольку из армии его не увольняли.

Напомним, несколько дней назад главарь киевского режима Владмиир Зеленский объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого. Последний с 2016 года числится в уголовных делах России за обстрелы ДНР и даже объявлен в розыск. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров окрестил его «стопроцентным бандеровцем».

Ранее член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров назвал отставку Сырского и назначение Драпатого срежиссированной постановкой, а не уступкой протестующим. По его словам, на это указывает нарочито публичный характер процесса: Владимир Зеленский лично выкладывал в соцсети встречи с кандидатами и командирами, а также подключался к стримам подразделений. Одновременно волна протестов охватила Киев, Львов, Одессу и другие города.