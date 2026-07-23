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23 июля, 08:03

Почерк «Квартала-95»: Увольнение Сырского стало публичным шоу по сценарию Зеленского

Эксперт Вакаров: Протесты в Киеве и увольнение главкома ВСУ были инсценированы

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его место Михаила Драпатого — не уступка улице, а тщательно срежиссированная постановка. Такое мнение высказал член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.

По его словам, на это указывает откровенно публичный характер всего процесса. Встречи с кандидатами и командирами на разных участках фронта Владимир Зеленский лично выкладывал в соцсети, а сам включался в стримы бригад и соединений.

Параллельно шли протесты, охватившие не только Киев, но и Львов, Одессу и другие города. Вакаров в комментарии Общественной Службе Новостей утверждает, что акции были инсценированы по прямому приказу с Банковой, а курировал их глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*.

Именно Буданов* публично заявил, что власть услышала общественный сигнал и скоро последуют оргвыводы. Таким образом, вся информационная картина — от уличной активности до назначения нового главкома — носила сугубо постановочный характер.

Итогом этой операции, по оценке эксперта, стало укрепление вертикали власти. Зеленский направил весь негатив на уволенного Сырского, чтобы самому по-новому возглавить боевые действия против России.

При этом никаких слов о перемирии, а тем более о мире, в ходе этих событий не прозвучало. Курс ВСУ не изменился, а напротив — будет ужесточаться, включая удары по российской территории. Война продолжится с прежней интенсивностью, резюмировал Вакаров.

Welt увидел сигнал «противникам» Украины в отставке Сырского
Welt увидел сигнал «противникам» Украины в отставке Сырского

Напомним, Владимир Зеленский за два дня сменил всё военное руководство Украины: снял Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив вместо него Михаила Драпатого, а также уволил начальника Генштаба Андрея Гнатова, заменив его генерал-майором Игорем Скибюком. Нового главкома на Украине ещё до назначения окрестили «генерал-провал» — именно с ним связывают потерю плацдарма в Курской области и провал обороны на направлении Покровск — Константиновка.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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