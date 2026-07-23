Welt увидел сигнал «противникам» Украины в отставке Сырского

Отставка бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского может свидетельствовать о том, что президент страны Владимир Зеленский готов пойти на уступки при усилении внешнего давления. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По словам журналиста, подобные кадровые решения могут стать сигналом как для союзников Киева, так и для его противников. Ваннер заявил, что различные стороны могут сделать вывод о том, что при достаточном уровне давления Зеленский способен изменить свою позицию.

Также корреспондент выразил мнение, что возможное обострение борьбы за влияние между различными политическими группами внутри страны может создать дополнительные риски для Украины.

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