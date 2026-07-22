Утверждения о том, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оставил своему преемнику Михаилу Драпатому армию в состоянии наступления, не соответствуют действительности. Об этом заявили авторы проекта «Война с фейками», комментируя публикации ряда проукраинских Telegram-каналов.

По их словам, информация о том, что с начала 2026 года украинские войска якобы освободили около 700 квадратных километров территории, противоречит ситуации на линии боевого соприкосновения. В качестве подтверждения приводятся данные, подготовленные совместно с аналитическим проектом Lostarmour.

Только за первое полугодие 2026 года российские войска взяли под контроль 2226 квадратных километров территории. В июне, согласно приведённым данным, было занято около 260 квадратных километров, включая Константиновку. Авторы также напомнили, что к моменту перехода города под контроль ВС РФ было освобождено 133 населённых пункта.

В публикации также подчёркивается, что за время командования Сырского Украина потеряла контроль примерно над 11,5 тысячи квадратных километров территории. Среди крупнейших утраченных городов названы Волчанск, Северск, Мирноград, Покровск и Часов Яр.

Таким образом заявления об успехах ВСУ не соответствуют реальной обстановке на фронте и расходятся с динамикой боевых действий, сложившейся к моменту ухода Сырского с должности главнокомандующего.

Напомним, 21 июля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На эту должность назначен Михаил Драпатый. Конкретные причины кадровых перестановок не разглашаются: глава государства лишь отметил необходимость обновления военного руководства и внедрения новой системы управления армией. Соответствующие указы уже вступили в силу. Александр Сырский сообщил, что не покидает ВСУ и продолжит службу в иной должности.