«100-процентный бандеровец»: Экс-премьер Украины резко высказался о новом главкоме ВСУ Драпатом
Азаров назвал нового главкома ВСУ Драпатого 100-процентным бандеровцем
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Telegram / Drapatyi_KSV
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Политик назвал военного 100-процентным бандеровцем.
«Драпатый — это 100-процентный бандеровец и нацист, он «прославился» жестоким подавлением восстания в Мариуполе, жесточайшим террором», — сказал он.
Бывший премьер также отдельно высказался о временно исполняющем обязанности главы Минобороны Украины Евгении Хмаре, отметив, что о нём нельзя сказать ничего хорошего.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Драпатого на должность руководителя украинской армии. По его словам, новому главкому предстоит столкнуться с серьёзными испытаниями.
Михаил Драпатый — украинский генерал-майор, который накануне был назначен новым главнокомандующим Вооружёнными силами Украины, сменив на этом посту Александра Сырского. Решение было принято Владимиром Зеленским в рамках масштабных перестановок в военном руководстве после отставки правительства и смены министра обороны.
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