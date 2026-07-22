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22 июля, 09:17

«100-процентный бандеровец»: Экс-премьер Украины резко высказался о новом главкоме ВСУ Драпатом

Азаров назвал нового главкома ВСУ Драпатого 100-процентным бандеровцем

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Telegram / Drapatyi_KSV

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Telegram / Drapatyi_KSV

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Политик назвал военного 100-процентным бандеровцем.

«Драпатый — это 100-процентный бандеровец и нацист, он «прославился» жестоким подавлением восстания в Мариуполе, жесточайшим террором», — сказал он.

Бывший премьер также отдельно высказался о временно исполняющем обязанности главы Минобороны Украины Евгении Хмаре, отметив, что о нём нельзя сказать ничего хорошего.

Политолог – о смене главкома ВСУ: Сырский был «мясником», Драпатый станет «ручным»
Политолог – о смене главкома ВСУ: Сырский был «мясником», Драпатый станет «ручным»

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение Драпатого на должность руководителя украинской армии. По его словам, новому главкому предстоит столкнуться с серьёзными испытаниями.

Михаил Драпатый — украинский генерал-майор, который накануне был назначен новым главнокомандующим Вооружёнными силами Украины, сменив на этом посту Александра Сырского. Решение было принято Владимиром Зеленским в рамках масштабных перестановок в военном руководстве после отставки правительства и смены министра обороны.

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Милена Скрипальщикова
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