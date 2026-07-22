Информацию о прошлом нового начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка старательно удаляют из открытых источников. На это обратили внимание в российских силовых структурах, назвав офицера «мясником», сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, практически все украинские новостные сайты сейчас распространяют лишь строго дозированные сведения. В Сети можно найти исключительно отредактированные архивные снимки Скибюка и его короткое жизнеописание.

Известно, что Скибюк родился в 1976 году в Конотопе Сумской области, окончил Одесский институт Сухопутных войск, а позднее — Национальный университет обороны Украины. Начиная с 1998 года он бессменно служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде, где и выстроил свою военную карьеру. При этом все прочие подробности его биографии оказались из публичного поля изъяты.