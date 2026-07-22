Точка невозврата: Как чествование бандеровцев в Киеве обнулило доверие Варшавы

Прославление Владимиром Зеленским деятелей УПА* ставит под вопрос доверие к Украине. Об этом заявила посол Польши в Дании Ева Дембска изданию Ekstra Bladet.

Дипломат подчеркнула, что любое восхваление этих людей вызывает сильные эмоции и сомнения в надёжности партнёра. Ранее отношения между государствами на протяжении нескольких недель катились к «абсолютному нулю».

Особый гнев в польском обществе вызвало решение Киева назвать одно из подразделений ВСУ в честь националистов. Дембска пояснила, что историческая память в её стране имеет колоссальное значение.

«Возмущены не только наши политики. Возмущена вся страна», — констатировала глава дипмиссии. По её словам, многим полякам крайне больно вспоминать о зверствах тех лет.

Она уточнила, что от рук боевиков погибло около ста тысяч человек, включая женщин и детей. Речь идёт об этнических чистках, жертвами которых становились бабушки, дедушки и соседи ныне живущих граждан.

Вопрос трактовки Волынской резни остаётся главным раздражителем в диалоге двух столиц. Варшава официально признала события 1943–1945 годов геноцидом, возложив вину на ОУН-УПА*.

В 2026 году противостояние вышло на новый уровень. Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей националистического движения. Реакцией на это стало лишение украинского лидера высшей награды республики — ордена Белого Орла.

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