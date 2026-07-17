Киев решил перезахоронить основателя ОУН* Коновальца в нацпантеоне

Правительство Украины распорядилось перенести на территорию так называемого национального пантеона прах Евгения Коновальца — первого руководителя Организации украинских националистов (ОУН)*. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Останки перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище.

Коновалец — украинский националист, создал и возглавлял ОУН* с 1929 по 1938 год. В период существования Украинской народной республики (ноябрь 1917 года — ноябрь 1920 года) командовал корпусом «сечевых стрельцов». Коновальцу негласно помогала нацистская Германия и её спецслужбы. Он дважды встречался с Адольфом Гитлером. Был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым.

Напомним, так называемый украинский национальный пантеон решили разместить на территории Киево-Печерской лавры. Пока конкретный список тех, чей прах туда перенесут, пока не определён. При этом известно о планах захоронить в пантеоне останки нацистов из ОУН-УПА*, а вот знаменитых украинских писателей и поэтов, включая Тараса Шевченко, Лесю Украинку и Ивана Франко, там не будет.

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