В Киево-Печерской лавре создадут украинский «национальный пантеон»
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Украинский «национальный пантеон» разместится на территории Киево-Печерской лавры, сообщает Центр стратегических коммуникаций при Минкультуры Украины. Решение о перезахоронении потребует утверждения Верховной радой.
«Пантеон будет находиться в исторической части столицы, на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Решение о перезахоронении потребует утверждения через голосование Верховной рады», — говорится в сообщении.
Конкретный перечень лиц, которые будут перезахоронены в пантеоне, пока не определён. В Центре стратегических коммуникаций отметили, что Украина будет возвращать останки на родину для надлежащего чествования.
Ранее Life.ru сообщал, что руководство Киево-Печерской лавры планирует в ходе восстановления Успенского собора провести «очищение» от «российских нарративов», которые, по их мнению, были внедрены в период управления УПЦ.
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