Владимир Зеленский, новый главком Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый и другие представители киевской власти выступают законными целями для Российской Армии. Такое мнение выразил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

«Владимир Зеленский, Михаил Драпатый и прочие — законные цели для нашей армии. Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого», — приводит его слова ТАСС.

Бибаров-Государев добавил, что эти люди способны только вредить России. Они не думают о будущем украинского народа. Председатель считает необходимым напомнить им об участи Степана Бандеры, Евгения Коновальца и других националистов. Те в прошлом тоже полагали, что способны безнаказанно лишать людей жизни.

Также представитель общественности призвал ответить на атаку ВСУ в посёлке Кирилловка. По его мнению, за подобные преступления необходимы удары возмездия. Эти действия должны затронуть и организаторов теракта.

Ночная атака украинских военных на Кирилловку в Запорожской области унесла жизни 12 человек. Среди погибших числятся четверо детей. Ещё 16 человек получили ранения, включая пятерых детей. Власти региона объявили 26 июля днём траура.