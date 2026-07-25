Число погибших при ударе ВСУ по турбазам в Кирилловке выросло — под завалами нашли тело

В курортном посёлке Кирилловка Запорожской области завершились поисковые работы на месте разрушенных туристических баз. Спасатели извлекли из-под обломков тело ещё одного погибшего, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Таким образом, общее число жертв трагедии увеличилось до 12. Пострадавшими числятся 19 мирных жителей региона. Во время поисковой операции живыми удалось спасти двух человек, среди которых один ребёнок.

Евгений Балицкий жестко осудил действия ВСУ. По словам губернатора, Киев умышленно уничтожает безоружное население. Он подчеркнул, что в атаках выноваты иностранные спонсоры подобных терактов.

С родственниками погибших сейчас работают психологи и сотрудники профильных ведомств. Врачи делают все возможное для стабилизации раненых. Местное руководство пообещало оказать максимальную поддержку каждой пострадавшей семье.

В связи с произошедшим воскресенье, 26 июля 2026 года, объявлено в регионе официальным днём траура. Местные жители почтят память жертв ночного налёта. Следственный комитет России завёл уголовное дело о теракте.