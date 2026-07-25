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25 июля, 15:31

Марочко сравнил удар ВСУ по базам отдыха в Кирилловке с атакой на Хорлы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Военный эксперт Андрей Марочко сравнил удар Вооружённых сил Украины по базам отдыха в запорожской Кирилловке с атакой украинских войск на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, произошедшей в новогоднюю ночь.

«Люди отдыхали на Новый год и был нанесен удар по кафе и гостинице. Сейчас в Запорожской области ситуация аналогичная: летний сезон отпусков, люди выезжают на отдых с семьями, детьми, а украинские боевики наносят по ним циничные, подлые удары», — сказал ТАСС эксперт.

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Напомним, в результате ночной атаки ВСУ на Кирилловку погибли 12 человек, в том числе четверо детей. Пострадали 16 человек, среди них пятеро детей. Местонахождение ещё восьми человек остаётся неизвестным. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе по базам отдыха в ночь на субботу. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Анастасия Никонорова
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