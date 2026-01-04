СК изучит атаковавшие Хорлы БПЛА ВСУ на наличие снарядов с зажигательной смесью
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Следователи проверят, были ли оснащены зажигательной смесью беспилотники, с помощью которых Вооружённые силы Украины атаковали село Хорлы в Херсонской области в ночь на 1 января. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По её словам, проверка инициирована из-за значительной площади поражения и масштабов пожара, зафиксированных на месте теракта. Точный химический состав боеприпасов будет установлен в ходе назначенных судебно-экспертных исследований.
«Также следователи выясняют мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА», — подчеркнула представитель СК РФ.
Напомним, в новогоднюю ВСУ совершили три атаки на кафе и отель в селе Хорлы Херсонской области с помощью дронов. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, один из беспилотников нёс боезаряд мощностью около 20 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, губернатор не исключил причастности британских спецслужб к организации удара. СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте.
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