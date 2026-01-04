СК изучит атаковавшие Хорлы БПЛА ВСУ на наличие снарядов с зажигательной смесью

Следователи проверят, были ли оснащены зажигательной смесью беспилотники, с помощью которых Вооружённые силы Украины атаковали село Хорлы в Херсонской области в ночь на 1 января. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По её словам, проверка инициирована из-за значительной площади поражения и масштабов пожара, зафиксированных на месте теракта. Точный химический состав боеприпасов будет установлен в ходе назначенных судебно-экспертных исследований.

«Также следователи выясняют мощность боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА», — подчеркнула представитель СК РФ.