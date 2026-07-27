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Регион
27 июля, 02:29

ПВО сбила три украинских беспилотника над Севастополем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В Севастополе военные отразили атаку украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили три БПЛА в Балаклавском районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, специалисты продолжают контролировать ситуацию, информация о последствиях атаки уточняется.

Двенадцать человек пострадали при атаке БПЛА на Белгород
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Ранее в Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии. Такое решение приняли для устранения перегрузки электрических сетей за пределами региона и предотвращения возможной аварии в энергосистеме.

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Артём Гапоненко
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