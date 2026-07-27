ПВО сбила три украинских беспилотника над Севастополем
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
В Севастополе военные отразили атаку украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили три БПЛА в Балаклавском районе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, специалисты продолжают контролировать ситуацию, информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее в Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии. Такое решение приняли для устранения перегрузки электрических сетей за пределами региона и предотвращения возможной аварии в энергосистеме.
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