В Севастополе временно ограничили электроснабжение из-за перегрузки сетей

В Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии. Такое решение приняли для устранения перегрузки электрических сетей за пределами региона и предотвращения возможной аварии в энергосистеме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ограничение носит вынужденный характер. В настоящее время на объектах действует особый режим энергоснабжения, а социально значимые учреждения переведены на резервные источники питания.

«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», — написал Развожаев.

Глава города добавил, что график ограничений будет опубликован после того, как специалисты определят объём и предполагаемые сроки восстановительных работ.

Ранее авария на электросетях оставила без света более 22 тысяч жителей Владивостока. Прокуратура Приморского края начала проверку из-за массового отключения энергии.