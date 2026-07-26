Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях
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Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Проверку обстоятельств массового отключения организовала прокуратура Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сбой произошёл 26 июля и затронул дома на улицах Русской, Давыдова, Арсенальной, Лесной, Залесной и в других районах города.
Надзорное ведомство контролирует ход восстановительных работ. Специалисты выяснят, насколько качественно обслуживались коммуникации и были ли соблюдены установленные сроки устранения последствий аварии.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Бишкеке и нескольких регионах Киргизии произошло массовое отключение света. Это произошло, когда две высоковольтные линии электропередачи прекратили работу.
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