Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях. Проверку обстоятельств массового отключения организовала прокуратура Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сбой произошёл 26 июля и затронул дома на улицах Русской, Давыдова, Арсенальной, Лесной, Залесной и в других районах города.

Надзорное ведомство контролирует ход восстановительных работ. Специалисты выяснят, насколько качественно обслуживались коммуникации и были ли соблюдены установленные сроки устранения последствий аварии.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Бишкеке и нескольких регионах Киргизии произошло массовое отключение света. Это произошло, когда две высоковольтные линии электропередачи прекратили работу.