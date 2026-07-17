Масштабный блэкаут оставил без электричества Бишкек и регионы Киргизии

Стало известно, что причиной масштабного отключения электричества в Бишкеке и нескольких регионах Киргизии стало аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи. Сейчас энергетики восстанавливают подачу света. Об этом ТАСС сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) .

«Произошло отключение ВЛ 220 кВ «Кара-Балта — Главная» и «Главная — Шу». В результате сработала системная автоматика отключения нагрузки», — говорится в сообщении.

Специалисты уже занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Одновременно выясняются обстоятельства, из-за которых произошло технологическое нарушение.

Ранее сообщалось, что в Тверской области продолжают устранять последствия мощного урагана, который 11 июля оставил без света тысячи жителей. За последние сутки 12 июля энергетикам удалось вернуть электроснабжение более чем в 900 населённых пунктах.