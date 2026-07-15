Энергодар остался без света после атаки вражеского БПЛА на инфраструктуру

Энергодар временно лишился электроснабжения после атаки беспилотников на инфраструктуру региона. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Критически важные объекты и социальные учреждения перевели на автономное питание с помощью резервных источников. Коммунальные и городские службы работают в усиленном режиме. Специалисты начнут восстановительные работы после того, как обстановка позволит безопасно приступить к устранению последствий.

«Ситуация сложная, но контролируемая. В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы», — написал он в своём канале в MAX.

В городе заранее подготовили запас топлива для дизельных генераторов, которые используются на объектах социальной сферы. Жителей призвали сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Ранее на Запорожской АЭС заявляли о попытках осложнить транспортное сообщение с Энергодаром. Для этого использовалось дистанционное минирование дорог, ведущих к городу и атомному объекту. Подобные действия могут создавать препятствия для передвижения местных жителей, работы экстренных служб и доставки необходимых ресурсов.