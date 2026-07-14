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14 июля, 08:30

ВСУ атаковали магазины, банк, медсанчасть и морг в Энергодаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stasB

Энергодар минувшей ночью и утром подвергся серии ударов со стороны Украины, среди мирных жителей пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, повреждения получили магазины «Калина» и «Аврора», закрытое здание банка, территория пожарно-спасательной части и медико-санитарного подразделения. Также атаке подверглись пищеблок, морг и медицинский транспорт.

«Самое главное — среди мирного населения пострадавших нет», — подчеркнул глава города.

Размер ущерба сейчас устанавливают. Мэр поблагодарил врачей, спасателей и коммунальные службы, которые продолжают работать в круглосуточном режиме.

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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре, в результате чего погибли три человека. По его словам, другие беспилотники продолжали находиться над местом удара и мешали оперативно оказать помощь пострадавшим.

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Владимир Озеров
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