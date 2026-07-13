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13 июля, 13:06

Мэр Энергодара показал гору дронов, перехваченную ВС РФ за сутки

Мэр Энергодара Максим Пухов показал, сколько за сутки ВС РФ перехватывают дронов в черте города. Он подчеркнул, что сейчас они — лишь гора хлама, однако в воздухе каждый БПЛА мог отнять чью-то жизнь.

«За каждой сбитой железной «птичкой» — чья-то жизнь. Чей-то дом, магазин, библиотека или просто спокойный вечер без тревог. Противник целенаправленно охотится за гражданскими, а наши ребята каждую минуту ловят эту смерть на подлётах», — написал чиновник в «Максе». Пухов пожелал удачи военнослужащим.

Беспилотники, перехваченные ВС РФ в черте Энергодара. Фото © «Макс» / «Пухов LIVE»

Беспилотники, перехваченные ВС РФ в черте Энергодара. Фото © «Макс» / «Пухов LIVE»

Лихачёв разнёс лидеров ЕС за молчание в «самый кровавый день» в Энергодаре
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Обложка © «Макс» / «Пухов LIVE»

Матвей Константинов
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