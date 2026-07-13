Мэр Энергодара показал гору дронов, перехваченную ВС РФ за сутки
Мэр Энергодара Максим Пухов показал, сколько за сутки ВС РФ перехватывают дронов в черте города. Он подчеркнул, что сейчас они — лишь гора хлама, однако в воздухе каждый БПЛА мог отнять чью-то жизнь.
«За каждой сбитой железной «птичкой» — чья-то жизнь. Чей-то дом, магазин, библиотека или просто спокойный вечер без тревог. Противник целенаправленно охотится за гражданскими, а наши ребята каждую минуту ловят эту смерть на подлётах», — написал чиновник в «Максе». Пухов пожелал удачи военнослужащим.
Беспилотники, перехваченные ВС РФ в черте Энергодара. Фото © «Макс» / «Пухов LIVE»
Ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в Энергодаре. Погибли три мирных жителя.
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Обложка © «Макс» / «Пухов LIVE»