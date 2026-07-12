В Тверской области восстановили подачу света в 900 посёлках и городах

В Тверской области электроснабжение восстановили в более чем 900 населённых пунктах после урагана, обрушившегося на несколкьо российских регионов 11 июля. Информацией делится губернатор Виталий Королёв в «Максе».

«За прошедшие сутки благодаря непрерывным работам восстановлено электроснабжение более 900 населённых пунктов, введены в работу 136 воздушных линий электропередачи», — говорится в тексте.

Чиновник добавил, что работы ведутся круглосуточно и в любых погодных условиях. Сложная ситуация сохраняется в Калининском, Вышневолоцком, Удомельском, Фировском, Спировском, Осташковском, Лихославльском и Конаковском округах. Всего над подачей света в дома работают 200 бригад специалистов ПАО «Россети» и АО «Тверьгорэлектро».

Как сообщалось, компания «Россети» продолжает восстанавливать электроснабжение в трёх федеральных округах — Северо-Западном, Центральном и Уральском — после удара циклона. Сложная обстановка сохранялась в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Синоптики прогнозируют разгул стихии до вечера 12 июля.