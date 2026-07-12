Павловский парк в Петербурге устраняет самые серьёзные за 30 лет последствия урагана

Грозовой фронт с ураганным ветром, обрушившийся на Петербург и Ленобласть в минувшие выходные, серьёзно повредил Павловский парк. Стихия повалила более 200 вековых, в том числе вековых, причинив ущерб, которого парк не знал последние 30 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале музея-заповедника.

«Сильнейший ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья: Липецкой, Ботанической, Пильбашенной, Краснодолинной и др... К сожалению, ушли деревья, формирующие видовые перспективы — среди них могучий дуб у реки Славянки, который парковые рабочие старательно спасали два года назад», — говорится в сообщении.

Уборка началась в субботу вечером и продолжилась в воскресенье. Администрация просит посетителей не заходить за ограждения. В понедельник, 13 июля, парк будет полностью закрыт для посещений.

Павловский парк — один из крупнейших ландшафтных парков Европы и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он известен вековыми дубами, липами и живописными аллеями вдоль реки Славянки.

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