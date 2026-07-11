В аэропорту Пулково из-за непогоды могут изменить расписание рейсов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге предупредил о возможных корректировках расписания авиарейсов из-за непогоды — ливней, гроз и шквалистого ветра. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту уточнили, что время вылета некоторых рейсов могут перенести. Из-за неблагоприятных метеоусловий 11 самолётов, направлявшихся в Петербург, перенаправили на запасные аэродромы. В ряде районов города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.

«В связи с прохождением масштабного грозового фронта со шквалистым ветром возможны изменения в расписании аэропорта «Пулково». В частности, корректируется время вылета некоторых рейсов», — говорится в Telegram-канале аэропорта.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией о рейсах на официальном сайте аэропорта и у авиакомпаний. Прогнозов о времени нормализации погоды не поступало.

Ранее несколько самолётов ушли на запасные аэродромы или находились в зоне ожидания из-за непогоды в Петербурге. Среди затронутых рейсов значились борты из Шанхая, Калининграда, Магнитогорска и Новосибирска. Три воздушных судна решили не дожидаться улучшения погоды и направились на посадку в Москву. Остальные продолжали кружить в зоне ожидания, дожидаясь разрешения на посадку в Пулково.