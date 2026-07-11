Непогода в Петербурге изменила маршруты нескольких авиарейсов

Несколько авиарейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы или кружить в небе из-за непогоды над Санкт-Петербургом. Это следует из информации, опубликованной сервисом Flightradar24.

Согласно данным портала, в районе города образовалась зона ожидания. Там находились борт MU259, следовавший из Шанхая, рейс из Калининграда, N4342 из Магнитогорска, S75007 из Новосибирска и ряд других воздушных судов. Три самолёта в итоге приняли решение не дожидаться улучшения погоды и ушли на посадку в Москву.

Ранее сообщалось, что вечером 11 июля на челябинский Златоуст обрушился мощный штормовой фронт, оставивший после себя серьёзные разрушения. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев, многие из которых рухнули прямо на проезжую часть и пешеходные дорожки, заблокировав движение. Порывы стихии оборвали провода трамвайной контактной сети, из-за чего движение электротранспорта встало. В довершение ко всему несколько кварталов города погрузились во тьму из-за локальных перебоев с подачей электричества.