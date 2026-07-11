Шторм разнёс Златоуст: Повалены деревья, оборваны трамвайные провода

Мощный штормовой фронт вечером 11 июля обрушился на Златоуст в Челябинской области. Непогода повалила десятки деревьев, повредила трамвайную контактную сеть и оставила часть жителей без электричества. Об этом сообщили пресс-службы городской администрации и прокуратуры региона.

В Златоусте после шторма упали деревья и были повреждены трамвайные сети. Видео © Telegram / ЧП Златоуст

Во многих районах ветер повалил деревья, часть из которых перекрыла проезжую часть и тротуары. Удар стихии также привёл к обрывам контактной сети трамваев. Кроме того, в нескольких районах были зафиксированы локальные перебои с электроснабжением. К устранению последствий непогоды подключили территориальные службы, сотрудников муниципальной милиции, управление ЖКХ и другие профильные подразделения.

В Златоусте после шторма упали деревья и были повреждены трамвайные сети. Фото © VK / ЧП / ДТП Златоуст

Расчистка завалов продолжается в круглосуточном режиме. Прокуратура Челябинской области взяла ситуацию под контроль и заявила, что проследит за ходом восстановительных работ и соблюдением прав жителей. По поручению губернатора Алексея Текслера утром в Златоуст направятся исполняющий обязанности министра ЖКХ Андрей Кузнецов и министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга. На месте они оценят масштаб ущерба и примут участие в работе муниципального штаба.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, ночью и днём 12 июля в регионе сохраняется неблагоприятный прогноз погоды. Синоптики предупреждают о сильных и очень сильных дождях, ливнях с грозами, крупном граде и шквалистом ветре. При грозах его порывы могут превышать 25 метров в секунду. Жителей области призвали соблюдать меры предосторожности и по возможности не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи во время непогоды.

Ранее мощный смерч обрушился на коттеджный посёлок «Никольское» в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Стихия сорвала крыши и повредила фасады нескольких домов. Наиболее серьёзный ущерб получили здания, расположенные на Клубничной улице.