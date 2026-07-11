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10 июля, 22:03

Смерч снёс крыши домов в Подмосковье

Мощный смерч обрушился на коттеджный посёлок «Никольское» под Наро-Фоминском в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Смерч снёс крыши домов. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, ураган снёс крыши и облицовку на нескольких домах, наиболее серьёзные повреждения зафиксированы на улице Клубничной. По предварительной информации, среди жителей никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что мощный циклон движется в сторону Москвы.

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Ранее мощный смерч прошёл по Рязанской области, особенно сильно пострадала база отдыха в Дубровичах, где ураган повалил десятки деревьев и повредил здания комплекса. В момент разгула стихии на территории находились несколько десятков семей, но никто не пострадал. Синоптики предупреждали, что циклон движется в центральную часть России и может затронуть Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области.

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Обложка © Telegram / SHOT

Антон Голыбин
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