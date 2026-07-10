Смерч повредил дома в Башкирии, циклон движется в сторону Москвы

Мощный смерч обрушился на Учалинский район Башкортостана. Стихия повредила жилые дома, оставила часть населённых пунктов без электричества и нарушила газоснабжение.

Смерч в Башкирии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elina_elivi

По словам местных жителей, сильный вихрь сорвал крыши с нескольких зданий. Из-за повреждения линий электропередачи одна из деревень временно осталась без света, а восемь домов — без газа.

На месте работают экстренные службы. Жителей призвали без необходимости не выезжать на дороги и не приближаться к оборванным проводам.

«По состоянию на 6 утра остаются без электричества 40 домов из 597. Чтобы ускорить процесс восстановления, сегодня на помощь прибудут дополнительные силы — аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов. Техника и специалисты уже в пути», — сообщил глава районной администрации Руслан Гилязетдинов.

По предварительным данным, смерч сформировался из-за мощного циклона, который продолжает смещаться в сторону Центральной России.

Синоптики ожидают, что непогода затронет Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области. Во время прохождения грозового фронта не исключается образование новых смерчей.

Ранее в Санкт-Петербурге жители сняли смерч, который образовался высоко над Финским заливом, в том числе в районе парка 300-летия, но сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Воронка была видна из нескольких районов.