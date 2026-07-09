Жителей Центральной России предупредили о возможных мощных смерчах

После разрушительного смерча в Свердловской области эксперты допустили повторение стихии ближе к центру страны. О вероятности такого сценария сообщил телеграм-канал SHOT.

Специалисты связывают появление более мощных воронок с участившимися перепадами температур. Происходит столкновение теплых и холодных воздушных масс.

По словам метеоролога Александра Шувалова, причина кроется в глобальном потеплении. Если тенденция сохранится, в будущем РФ может столкнуться с вихрями более высоких категорий по шкале Фудзиты.

Уральскому смерчу присвоили класс F3. При таком явлении скорость ветра достигает 332 км/ч. Не исключено, что новые воронки будут той же силы.

Самыми разрушительными считаются смерчи категории F5. Они способны полностью сносить здания, поднимать в воздух машины и уничтожать целые районы.

Пока для России подобные катаклизмы остаются крайне редкими. Однако климатические изменения заставляют пристальнее наблюдать за развитием этих процессов, утверждает Шувалов.

Уже завтра во второй половине дня вихрь может накрыть Москву. А на выходные синоптики прогнозируют суперциклон: балтийская «Бернадетт» и «Каспиец» сольются в единый мощный шторм.

Напомним, 22 июня 2026 года на город Кушву в Свердловской области обрушился разрушительный смерч, который стал одним из самых мощных в регионе в XXI веке. По оценке учёных, интенсивность вихря достигла категории F3 по шкале Фудзиты, скорость ветра внутри которого могла превышать 250 км/ч. Стихия прошла полосой через частный сектор, повредив около 100 домов, 32 из которых были полностью разрушены, повалив деревья и опоры ЛЭП, а также оставив без электричества тысячи жителей. В результате происшествия пострадали 16 человек, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации.