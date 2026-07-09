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Регион
9 июля, 10:57

Жителей Центральной России предупредили о возможных мощных смерчах

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После разрушительного смерча в Свердловской области эксперты допустили повторение стихии ближе к центру страны. О вероятности такого сценария сообщил телеграм-канал SHOT.

Специалисты связывают появление более мощных воронок с участившимися перепадами температур. Происходит столкновение теплых и холодных воздушных масс.

Эффект Фудзивары принесёт в Москву суперциклон, столицу ждут мощные ливни
Эффект Фудзивары принесёт в Москву суперциклон, столицу ждут мощные ливни

По словам метеоролога Александра Шувалова, причина кроется в глобальном потеплении. Если тенденция сохранится, в будущем РФ может столкнуться с вихрями более высоких категорий по шкале Фудзиты.

Уральскому смерчу присвоили класс F3. При таком явлении скорость ветра достигает 332 км/ч. Не исключено, что новые воронки будут той же силы.

Самыми разрушительными считаются смерчи категории F5. Они способны полностью сносить здания, поднимать в воздух машины и уничтожать целые районы.

Пока для России подобные катаклизмы остаются крайне редкими. Однако климатические изменения заставляют пристальнее наблюдать за развитием этих процессов, утверждает Шувалов.

В Петербурге заметили смерч над Финским заливом
В Петербурге заметили смерч над Финским заливом

Уже завтра во второй половине дня вихрь может накрыть Москву. А на выходные синоптики прогнозируют суперциклон: балтийская «Бернадетт» и «Каспиец» сольются в единый мощный шторм.

Напомним, 22 июня 2026 года на город Кушву в Свердловской области обрушился разрушительный смерч, который стал одним из самых мощных в регионе в XXI веке. По оценке учёных, интенсивность вихря достигла категории F3 по шкале Фудзиты, скорость ветра внутри которого могла превышать 250 км/ч. Стихия прошла полосой через частный сектор, повредив около 100 домов, 32 из которых были полностью разрушены, повалив деревья и опоры ЛЭП, а также оставив без электричества тысячи жителей. В результате происшествия пострадали 16 человек, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации.

В Кушве нашли хозяев собаки, унесённой смерчем вместе с будкой
В Кушве нашли хозяев собаки, унесённой смерчем вместе с будкой

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Никита Никонов
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