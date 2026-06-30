В Кушве нашли хозяев собаки, унесённой смерчем вместе с будкой

Хозяева собаки, которую смерч унёс вместе с будкой в лес в Кушве Свердловской области, найдены. Об этом сообщила местная жительница, участвовавшая в поисках.

Пёс вернулся к разрушенному дому сам, но хозяев там уже не было. Местные жители начали их искать и в итоге нашли. По словам собеседницы агентства, у животного было небольшое повреждение на спине, но не критичное.

«Собака спаслась сама, мы только помогли ей хозяев найти и накормили. Она очень голодная была», — рассказала РИА «Новости» женщина.