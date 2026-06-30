В Кушве нашли хозяев собаки, унесённой смерчем вместе с будкой
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Хозяева собаки, которую смерч унёс вместе с будкой в лес в Кушве Свердловской области, найдены. Об этом сообщила местная жительница, участвовавшая в поисках.
Пёс вернулся к разрушенному дому сам, но хозяев там уже не было. Местные жители начали их искать и в итоге нашли. По словам собеседницы агентства, у животного было небольшое повреждение на спине, но не критичное.
«Собака спаслась сама, мы только помогли ей хозяев найти и накормили. Она очень голодная была», — рассказала РИА «Новости» женщина.
Напомним, вечером 22 июня на Свердловскую область обрушился сильный ураган с смерчем, который затронул Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю, повредив десятки домов, опоры ЛЭП и автомобили, а также пострадали люди, был введён режим чрезвычайной ситуации. В Кушве собака, унесённая смерчем вместе с будкой, спустя пять дней самостоятельно вернулась к руинам родного дома — стихия утащила конуру в лес, где питомец провёл всё это время, но сумел выбраться, и 28 июня волонтёры заметили его сидящим внутри разрушенного дома. Местная жительница рассказала, что пёс вышел к людям сам, выглядел подавленным, имел царапину на спине.
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